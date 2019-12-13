Evimizi istediğimiz kadar temizlesek kalıcı bir koku elde edemeyebiliyoruz. Bazı kokuları hapsetmek için ve evin güzel kokusunun sürekliliğini sağlayabilmesi için oda kokuları kullanmak etkili bir yöntemdir. Marketlerde satılan oda kokuları sağlığımız açısından zararlı olduğunu düşünürsek evde kendi yöntemlerimizle oda kokuları yapabiliriz. Doğal oda kokusu yapma yöntemleri neler olduğunu merak ediyor ve oda kokusu nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız detaylar haberimizde.

Oda kokusu nasıl yapılır? Doğal oda kokusu yapma yöntemleri

Çam, ardıç ve köknar kokusu

Kış mevsimini evinde hissetmek isteyenler için mükemmel bir koku. Köknar, çam ve ardıç yağlarını 1 litre suyun içerisine her birinden 7 damla damlatarak karıştırın. İyice çalkalayın. Oda spreyi olarak kullanabilirsiniz. Oda parfümü olarak kullanacaksanız suyunu az ekleyip şişe içerisine çubuk bambular atın.

Tarçın, Hindistan cevizi ve vanilya

Baharatlı ve şekerli kokuları sevenler için oldukça güzel bir koku. 1 litre suyun içerisine 5 damla tarçın yağı, 7 damla Hindistan cevizi yağı ve 7 damla vanilya yağı ekleyin. İyice çalkalayın. Oda spreyi olarak kullanabilirsiniz. Oda parfümü olarak kullanacaksanız suyunu az ekleyip şişe içerisine çubuk bambular atın.

Okaliptüs, tarçın, misket limon

Evin her köşesi buram buram parfüm koksun isteyenler için elde edilmiş bir koku. 4 damla tarçın yağı, 1 damla okaliptüs yağını bir oda parfümü şişesine koyun. Ardından taze misket limonu kesere 2 damla ekleyin. Bambuları üzerine koyup evinize koku yaymasını sağlayabilirsiniz.

Lavanta, sodyum bikarbonat ve elma sirkesi

Çiçeksi kokuları evinde isteyenlere göre bir koku. Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı lavanta yağı, 2 yemek kaşığı sodyum bikarbonat ve yarım kap elma sirkesi ekleyip iyice karıştırın. . Oda spreyi olarak kullanabilirsiniz.

Tarçın ve portakal kabuğu

Tarçın ve portakal eşsiz bir kış kokusudur. 1 yemek kaşığı tarçın tozu ve portakal kabuklarını bir tencereye ekleyin. üzerine 1 su bardağı su ilave edip kaynatın. Kaynatıp soğuttuğunuz karışımı oda kokusu şişesinin içerisine ekleyin ve bambu çubuklarını yerleştirin.

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