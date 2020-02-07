Eğlenceli tatil sunan şehirlerden biri olan Odessa, yaz aylarında oldukça fazla turist ağırlayan bir şehir. Odessa, Ukrayna'nın güneybatısında yer alan bir şehir ve aynı isimdeki Odessa ilinin yönetim merkezi. Karadeniz kıyısındaki en büyük limanlardan birine sahip. Plajları, tarihî eserleri, kültürü ve gece hayatı ile göz kamaştıran şehir Odessa’yı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.

Odessa’da ne yenir?

Ukrayna mutfağı ile Kiev mutfağı arasında çok büyük farklılıklar yoktur. Odessa’da çok sayıda Gürcü mutfağı ve balık lokantası yer almakta. Burada da ringa balığı ile yapılan yemekler, pelmeni (köfte) ve çeşitli salatalar tadılabilir. Burada etli ya da patatesli yapılabilen ve mantıyı andıran vareniky de Odessa'da yenmesi gereken yemekler arasında. Ayrıca Lviv marka el yapımı çikolata, Ukrayna'daki en büyük şehirlerde bulunan bir çikolata dükkân zinciri. Burada sık rastlayacağınız ürünlerini tadabilirsiniz.

Kiev’e özgü en popüler yemeklerden biri Kiev tavuğu. Tavuğun göğüs eti, galeta unu ve yumurtaya bulanarak kızartılıyor. Oldukça lezzetli ve doyurucu.

Vareniky

İçerisine patates ya da lahana konularak kapatılan hamurlar suda pişirilir. Bazen de içine vişne konulur ve ekşi krema dökülerek servis edilir. Tatlı ve tuzlu olarak yapılan pek çok çeşidi var.

Pampushky

Yuvarlak hamurların (muffin gibi) içine marmelat, jöle gibi tatlı soslar doldurulması ile yapılmakta ve üzerine pudra şekeri dökülmekte.

Pechenya

Bir çeşit rosto benzeri et yemeği. Koyun, geyik, dana gibi hayvanların etlerinden yapılıyor.

Kutia

Kutia, Ukraynalıların özellikle özel günlerde yaptığı bir tatlı çeşidi. Buğday, haşhaş tohumu, elma, bal, ceviz kullanılan bu lezzetli tatlı evlerde de sıklıkla yapılıyor.

Zhale

Meyve ile yapılan su ve nişasta karışımı bir tatlı. Meyveli jöle de denilebilir.

Odessa’da gezilecek yerler

Sakin ortamı, temiz havası, ormanları ve kumsalları ile büyüleyici bir kent olan Odessa özellikle yaz aylarında ziyaret etmek için harika bir yer. Karadeniz kıyısında sessiz ve sakin bekleyen bu güzel kentin içinde pek çok tarihi ve turistik yer bulunuyor. Odessa’da gezmeye doyamayacaksınız. Gezinize kentin ünlü caddesi Deribasovskaya’dan başlayabilirsiniz. Deribasovskaya, şehrin tam kalbinde yer alan ve yaklaşık 1 km uzunluğunda bir yaya caddesi. Bu caddede çok sayıda kafe, mağaza, restoran ve sokak performanslarını sergileyen sanatçı gençler görebilirsiniz.

Odessa Opera ve Bale Tiyatrosu

Odessa Opera ve Bale Tiyatrosu, ihtişamlı görünümü ile 1810 yılında kapılarını izleyiciye açtı. Yapı Odessa’nın en eski tiyatrosu olup 1873 yılında geçirdiği büyük bir yangın sonucu yıkılan eski tiyatronun yerine yeniden yapılmıştır. Nea-barok tarzın en güzel örneklerinden biri olarak gözünüze çarpan bu eserin at nalı şeklindeki ana salonunun, karmaşık ve hayranlık uyandıran tasarımı görenleri âdeta büyülemekte.

Odessa’da bulunan yeraltı tünelleri, 2500 kilometrelik bir alanı kapsar. Tarihi 1800’lü yıllara dek uzanan tünellerin, 1700 kilometrelik kısmının haritası çıkarılabilmiştir. Bu tünellerde zamanında suçlular ve korsanların yaşadığı düşünülmekte.

Potemkin Merdivenleri

Ünlü Potemkin merdivenlerinin üst bölümünden, Odessa limanının muhteşem manzarasını görüyorsunuz.

Puşkin Müzesi

Rusya'nın en büyük şairlerinden olan Puşkin, 1823 yılında St. Petersburg'dan Çar tarafından sürüldükten sonra bir süre Odessa’da yaşadı. O zamanlar yaşadığı yer ve pek çok eseri bugün müze olarak gezilebilmekte.

Primorsky Bulvarı

Odessa'nın en eski caddelerinden biri olan Primorsky Bulvarı, limanın karşı kısmına bakar ve liman tarafına geçişe olanak tanır. Burada yeni evlenen çiftlerin sık sık fotoğraf çektirdiklerini görebilirsiniz. Potemkin merdivenlerinin böldüğü bulvarın bir tarafı İstanbul diğer tarafı Yunan Parkı olarak adlandırılmıştır.

Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alan bu plajları yazın pek çok turist ziyaret ediyor. Kumlu ve geniş plajlarda denizin tadını çıkarabilirsiniz.



