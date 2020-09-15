ODTÜ 9 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alınacağını açıkladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün ilanına göre 9 öğretim görevlisi istih edilecek. Başvuru şartları ve gereken belgeler ise şöyle.
15 Eylül 2020, Salı 18:12 Son Güncelleme:
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır" denildi.
İlana başvurmak için ALES'ten en az 70 almak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esas koşullar.
14 Eylül'de yayımlanan ilana son başvuru tarihi ise 2 Ekim 2020.
İlana başvurmak için gereken belgeler ilan detayında belirtildi.
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