ODTÜ’de Bilim ve Sanat Günü

Türkiye’de ise ‘Avrupa Bilim ve Eğlence Günü’ Ankara ayağı, ODTÜ’de ‘Bilim ve Sanat Buluşuyor’ teması ile gerçekleşti Etkinlikler ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapıldı.

Etkileşimli etkinlikler

Okul öncesi, ilkokul ve orta öğretim öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikler gün boyu sürdü. Etkinlikte bilim ve sanatın birbirini nasıl beslediğine dair çeşitli etkileşimli etkinlikler yapıldı.

Fotoğrafçı Mehmet Turgut, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çiğdem Atakuman’ın söyleşileri de ilgiyle izlendi. Etkinlikte ayrıca bilim kurgu film gösterimi, müzik konseri ile ‘Bilimin Sol Anahtarı’ gala gösterisi de yapıldı.



