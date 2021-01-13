Eğitim & Kariyer Ödüllü akademisyen SEV’i yönetecek

Ödüllü akademisyen SEV’i yönetecek

Eğitim & Kariyer

Ödüllü akademisyen SEV’i yönetecek

Prof. Dr. Güray Erkol, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Genel Müdürü oldu.

13 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

SEV bünyesinde Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Özel SEV Lisesi ile Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları bulunuyor. ODTÜ Fizik bölümünde lisans ve yüksek lisans yapan Prof. Dr. Erkol, doktorasını da Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde sürdürdü. Özyeğin Üniversitesi’nde uzun yıllar akademik çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Erkol, üniversitenin ilk ‘Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü’nü aldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Öğretmenler de sınavdan geçemedi!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
2021'in ilk festivali 'Milyonfest Online' başlıyor
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder