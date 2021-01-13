Ödüllü akademisyen SEV’i yönetecek

SEV bünyesinde Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Özel SEV Lisesi ile Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları bulunuyor. ODTÜ Fizik bölümünde lisans ve yüksek lisans yapan Prof. Dr. Erkol, doktorasını da Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde sürdürdü. Özyeğin Üniversitesi’nde uzun yıllar akademik çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Erkol, üniversitenin ilk ‘Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü’nü aldı.