Ödüllü akademisyen SEV’i yönetecek
Prof. Dr. Güray Erkol, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Genel Müdürü oldu.
13 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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SEV bünyesinde Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Özel SEV Lisesi ile Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları bulunuyor. ODTÜ Fizik bölümünde lisans ve yüksek lisans yapan Prof. Dr. Erkol, doktorasını da Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde sürdürdü. Özyeğin Üniversitesi’nde uzun yıllar akademik çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Erkol, üniversitenin ilk ‘Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü’nü aldı.