Ofis çalışanları 20 yıl sonra böyle bir bedene sahip olacak

Sırt ve bel ağrısı, gözlerde kuruluk ve varis gibi rahatsızlıklar, ofis çalışanlarının karşılaştığı sağlık sorunlardan bazıları. Tüm gün bilgisayar başında oturuyor ve çok az hareket ediyorsanız yukarıdaki rahatsızlıkları yaşamanızın ihtimali çok yüksek.

Çalışma koşullarınızı iyileştirmediğiniz takdirde, bundan 20 yıl sonra nasıl bir bedene sahip olacağınızı görmek ister misiniz?









‘Emma’nın kamburlaşmış bir sırtı, şiş bir karnı, varisli damarları, şişmiş ayak ve el bilekleri ve kan çanağına dönmüş gözleri var. Vücuttaki bu bozulmalar saatlerce kötü pozisyonda oturmaktan, hareketsizlik nedeniyle kan akışının aşırı zayıflamasından, sabit kalmaktan ve uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklanıyor.









Ayrıca gün ışığı görmeden kapalı ofis ortamında yapay ışık altında çalıştığı için cildi çok solgun görünüyor.

Higham işverenlerin ve çalışanların derhal harekete geçmesi ve iş yerlerinin yol açacağı sağlık sorunları hakkında çözüm üretmesi gerektiğini, aksi takdirde ofislerimizin ‘bizi fena şekilde hasta edeceğini’ söylüyor.



