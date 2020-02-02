Ofiste evcil hayvan beslenir mi?

Quest Diagnostics tarafından 2011 yılı alerji raporuna göre, alerjisi olan kişilerin alerjisi olmayan akranlarından 1.7 gün daha fazla izin yapmaları gerekiyor, bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 4 milyon cevapsız iş gününe ve 700 milyon doların üzerinde verimlilik kaybına neden oluyor. Dijital sağlık platformu Healtline, ofiste köpek beslemenin doğru olup olmadığı üzerine bir makale yayımladı. Healtline'a konuşan Jessica isimli kadın, köpek alerjisi nedeniyle çalıştığı işten ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, 'İnsanlar ofiste bir köpeğin olmasını seviyordu, alerjim nedeniyle neredeyse kendimden utanıyordum' dedi.

'Patronum evcil hayvan alerjisi olan insanlara karşı gerçekten saygılıydı ve köpeğini hep ofisinde tutmaya çalıştı. Ancak o kaçıp sürekli benim masama geldi. İnsanlar alerji hastalarına her zaman sabır göstermiyor. Sık sık kendimi hasta hissettim ama bunun nedeninin köpek olduğunu patronuma söyleyemedim.'

Jessica, 6 ay sonra işten ayrılmak zorunda kaldı.

Tüm çalışanların sağlık durumu araştırılmalı

Amerika'da alerjisi olan insanlar, engelliler yasası tarafından korunuyor. Ancak çoğu ülkede böyle bir yasa yok ve alerjisi olan insanlar patronlarının hoşgörüsüne kalıyor.

Alerjiler, iş yerindeki evcil hayvanlar söz konusu olduğunda buz dağının sadece görünen kısmıdır. Evcil hayvanlarla travma yaşayan ve hayvanlardan açıkça korkan birçok insan var.

Evcil hayvanlar, iş yerinizdeki herkesin sağlığının araştırılmasının ardından ofise alınmalıdır.

Hayvan psikolojisi de düşünülmeli

Akşam saat 6'dan sonra herkes evine gider ve ofiste bakılan hayvan yalnız kalır. Yalnız kalmak özellikle köpeklerde belli başlı travmalara yol açabilir.



