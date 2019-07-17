Öfkeli ağabey kardeşine otomobille çarparak kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda ağabey ve kardeşi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkelenen ağabey, kardeşine otomobille çarparak kaçtı
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Akhisar mahallesi Göksu sokak üzerinde meydana geldi. Ağabeyi Osman K.(24) ile otomobilde tartışan Mahsum K.(17), araçtan indi.
OTOMOBİLİ KARDEŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Öfkelenen sürücü Osman K. 16 KIP 02 plakalı otomobilini kardeşinin üzerine sürüp çarptı. Kanlar içinde kalan Mahsum K. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Ağabey ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı genç ise Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
DHA