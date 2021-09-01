Oğlu ile pozu olay oldu: Hangisi Fedon?
Ünlü şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile verdiği baba-oğul pozu, sosyal medyada gündem oldu. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Theo için, "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlar yapıldı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 23:17 Son Güncelleme:
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Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu'nun benzerliği şaşırtıyor. Theo, geçtiğimiz gün babası ile objektif karşısında poz verdi.
"HANGİSİ FEDON!"
Siyah gömlek giyip, gözlük takan ikili, çekildikleri fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Abi-kardeş gibiler!", "Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi?" , "Hangisi Fedon?" ve "Babasının kopyası gibi!" şeklinde yorumlar yapıldı.