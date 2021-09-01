Magazin Oğlu ile pozu olay oldu: Hangisi Fedon?

Oğlu ile pozu olay oldu: Hangisi Fedon?

Magazin

Oğlu ile pozu olay oldu: Hangisi Fedon?

Ünlü şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile verdiği baba-oğul pozu, sosyal medyada gündem oldu. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Theo için, "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlar yapıldı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 23:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu'nun benzerliği şaşırtıyor. Theo, geçtiğimiz gün babası ile objektif karşısında poz verdi.

"HANGİSİ FEDON!"

Siyah gömlek giyip, gözlük takan ikili, çekildikleri fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Abi-kardeş gibiler!", "Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi?" , "Hangisi Fedon?" ve "Babasının kopyası gibi!" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Mehmet Coşkundeniz
Ayıp olmasın diye evlenilir mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
30 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Şaşırt artık bizi Hadise
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Banu Alkan'dan Ajda Pekkan'a olay yaratacak sözler