Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında velayet savaşı devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü oyuncu üç yaşındaki oğlu Kuzey’in doğum günü için eski eşi ile anlaşmaları vardı. Özcan Deniz anlaşmaya göre oğlunun bugün doğum günü kutlaması için kendisiyle birlikte olması gerektiğini fakat oğlundan on gündür haber alamadığını, endişe duyduğunu belirterek Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan ile arasından geçen şiddet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı eski eşi Feyza Aktan'a üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Saray'ına geldi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanırken anlaşmalara göre baba Özcan Deniz, haftanın belirli günlerinde oğlu ile birlikte vakit geçirecek ve Kuzey'in doğum günü kutlaması için bir gün öncesinde beraber olacaklardı.

OĞLUNDAN ON GÜNDÜR HABER ALAMIYOR

Fakat anlaşmaya uyulmadı. Oğlundan yaklaşık on gündür haber alamayan, hiçbir şekilde iletişim kuramayan Özcan Deniz, Kuzey'in sağlığından endişe ettiğini, kamera kayıtlarına göre oğlunu hiç tanımadığı insanlar tarafından gece geç saatte eve getirildiğini öğrendiğini ve annesi Feyza Aktan'ın hiç ilgilenmediğini öne sürerek oğlundan bir an önce haber almak isteyen Deniz, eski eş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.







