Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada hafif yaralanan, araçtan çıkarak 2 kilometre koşarak köye gidip haber veren Arda Demirel'in, olayda ölen Melisa Demirel'in (14) kardeşi olduğu ortaya çıktı.





Afyonkarahisar'da mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarpan okul servisi minibüsündeki 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı okul servis minibüsü, iddiaya göre, mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Minibüsün tavanı, çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandı. Araçtaki 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen ölen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

ÖĞRENCİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar İscehisar Çatağıl köyü Peribacaları mevkiinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında yaralanan 5 öğrenciden 4'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğü, diğerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) olduğu kaydedildi. Halen tedavisi devam eden yaralı öğrencilerin ise Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran olduğu belirtildi.

KAZADAN YARALI KURTULUP 2 KİLOMETRE KOŞTU

Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada hafif yaralanan, araçtan çıkarak 2 kilometre koşarak köye gidip haber veren Arda Demirel'in, olayda ölen Melisa Demirel'in (14) kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Okul servisinin, bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na götürdüğü, Çatağıl köyü çıkışında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücü Adalettin Şen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolden çıktığı kaydedildi. Kazada araçtan hafif yaralı olarak çıkan Arda Demirel'in 2 kilometre koşarak Çatağıl köyüne gidip, kazayı haber verdiği öğrenildi. Yaşamını yitiren öğrencilerden İsmail Eser ile Nisanur'un kardeş olduğu belirtilirken, kazayı köydekilere haber veren Arda'nın kardeşi Melisa'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLELERİ KAHROLDU

Kurtyurdu Mahallesi'nde oturan İsmail ile Nisa Eser kardeşlerin evinde üzüntü yaşandı. Kazayı görüp yaralılara müdahale eden Burhan Eser, "Ben süt topluyorum. Sabah kaza yapan servis aracıyla birlikte çıktım köyden. Bizim karşı mahalleden ortaokul öğrencilerini alıp götürüyor. Alanyurt köyüne sütü götürüp geri gelirken kaza yerini gördüm. Ben araçtan indim o esnada karşı taraftan bir araç daha geldi. Hemen çocuklara müdahale ettim, nefes alanları yan çevirdim. Ölenlere bakamadım zaten. Birisi kaportanın arasında sıkışmıştı. Babası da geldi o çocuğun. Onlarla birlikte çocuğu çıkardık kaportanın arasından, sonra da jandarma geldi" diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden Melisa Demirel'in kardeşi Arda Demirel'in 2 kilometre koşarak köydekilere olayı haber verdiğini anlatan Eser, şunları söyledi:

"Haber vermeye giden çocuğu ben görmedim. Çocuk kaza anında korkusundan geri koşmuş. Köye doğru gitmiş ve çobanı görmüşler orada, ona haber vermişler. O çocuğu ben daha sonra gördüm. Ölen çocuğun kardeşi 'Bu kardeşim diyor' ama biz çocuğu bilemiyoruz."



