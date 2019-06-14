Öğrenci ve öğretmenlere yaz tatilinde obezite uyarısı

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle tatile giren olan öğrenci ve öğretmenlerin uyku, beslenme gibi tüm günlük rutinleri aniden değişiyor. Bu dönemde ortaya çıkan dengesiz beslenme davranışları ve az hareket etme obezitenin başlangıcı olabiliyor.

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte birçok kişi kış aylarında aldığı kilolardan kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak eğitim öğretim döneminin sonuna gelinirken yaklaşık üç aylık yaz tatiline giren öğrenciler ve öğretmenler için durum tam tersi olabiliyor. Çünkü tatil günlerinde tüm rutinleri aniden değişen bireylerde özellikle hareketsiz yaşam tarzı ve dengesiz beslenme sonucunda kilo artışı kaçınılmaz oluyor. Uzmanlara göre bu durum özellikle kilo almaya meyilli kişilerde obezite başlangıcının habercisi olabilir.

Yaz tatiline bolca eğlenme ve dinlenme hevesiyle girildiğine değinen Op. Dr. İsa Kaman, “Özellikle öğrencilerin tatil sürecini hareketsiz bir şekilde, saatlerce ekran karşısında kalarak geçirdiğini gözlemliyoruz. Buna bir de sağlıksız ve dengesiz beslenme davranışları eklendiğinde obezite başlangıcı olabiliyor.” açıklamasında bulundu.

UYKU VE BESLENME SAATLERİNE DİKKAT!

Eğitim öğretim dönemi boyunca belirli bir düzende işleyen uyku ve yeme alışkanlıklarının yaz aylarında değiştiğine dikkat çeken Op. Dr. Kaman, “Öğrenciler ve öğretmenler bu süreçte geceleri daha geç uyurken, yeni güne uyanma saatleri de buna paralel olarak daha geç oluyor. Dolayısıyla akşam yemeği daha geç yeniyor, yemek sonrası da atıştırmaya devam edilebiliyor.” dedi. Bu durumun kahvaltının da normalden daha geç yapılmasına neden olarak metabolizmanın dengesini bozduğunu vurguladı.

YAZ AKTİVİTELERİ İŞTAH AÇIYOR

Yaz aylarında gerçekleştirilen aktivitelerinin iştah artırıcı nitelikte olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Kaman, “Tatilde sıkça yapılan yüzme, bisiklete binme, yürüyüş gibi açık hava aktiviteleri yeme içme isteğini artırıyor. Farkında olmadan yapılan gıda veya meşrubat tüketimi de kilo alımına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kalorisi düşük ve sağlıklı besinlere yönelmekte fayda var” önerisinde bulundu.

MEYVE, DONDURMA VE MEŞRUBATLARA RAĞBET ARTIYOR

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle meyve, meşrubat ve dondurma gibi serinletici etkiye sahip ürünlere gösterilen rağbetin arttığını dile getiren Op. Dr. Kaman, kararında tüketildiğinde oldukça sağlıklı besinler olan meyvelerin, aşırıya kaçıldığında yüksek şeker oranı nedeniyle kilo aldırdığını da belirtti. Gazlı, şekerli meşrubatlar ve dondurmanın ise minimum seviyede tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Kaman, bunların yerine bolca su içilebileceğini sözlerine ekledi.