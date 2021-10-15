Öğrenciler için yurt dışında kişisel gelişim fırsatı...

Öğrenciler farklı bir ülkede aile yanında kalarak lise eğitimine devam ediyor, 55 ülkedeki AFS ofislerinin ve gönüllülerin kesintisiz desteği sayesinde deneyim ve kişisel gelişim fırsatı yakalıyor. Bugüne dek, aralarında oyuncu Nevra Serezli, müzisyen Ferit Odman, Prof. Dr. Türkel Minibaş ve Türkiye'nin ilk kadın valisi Dr. Lale Aytaman gibi çok tanıdık isimlerin yer aldığı tüm dünyadan yüzbinlerce kişi programlardan yararlandı. Bir eğitim yılı, dönemi ya da üç ay olmak üzere farklı programlarla yurt dışında yaşayan öğrenciler, hayatları boyunca kullanabilecekleri bilgi ve beceriler elde ediyor. Program öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrenciler, farklı bir kültürde yaşamayı deneyimliyor, yeni bir dil öğreniyor ve küresel bir ailenin bir parçası oluyor. Yurt dışında lise eğitimi ve sıra dışı bir kültürlerarası deneyim sunan AFS programlarına 2022-2023 döneminde katılmak isteyen ve doğum tarihi 1 Ocak 2004 – 01 Eylül 2007 arasında olan öğrenciler, 3 Kasım Çarşamba saat 18.00’e kadar yapabilir.