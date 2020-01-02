Öğrenciler yarıyıl tatiline ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılının yarıyıl tatil tarihini belirledi. Milyonlarca öğrenci bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor arayışını yapıyor. Öğrenci ve velilerin merakla öğrenmek istediği 15 tatil tarihine göre plan yapacak aileler, Ocak ayına girmemizle birlikte 15 tatil tarihi için harekete geçti.

İlk ara tatil ne zaman?

2019-2020 Eğitim yılının ilk yarıyıl tatil tarihi belli oldu. 15 tatil bu yıl, 17 Ocak 2020 Cuma günü ilk dönem karnelerinin verilmesiyle başlayacak.

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Bahar dönemi ara tatili

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2020 Yaz tatili tarihi, 19 Haziran 2020 gününden itibaren başlayacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.



