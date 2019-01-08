Öğrencilerden çevre dostu bez çanta

Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda zihinsel engelli öğrenciler, 2014’ten bu yana tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşları okullarında bulunan giyim ve tekstil atölyelerinde büyük bir özveriyle dikerek çeşitli ebatlarda bez torbalara dönüştürüyor.

Öğrencilerin 'Doğaya Fayda, Eğitime Fayda' sloganıyla üretmeye başladıkları bez torbalar ücretli plastik poşet uygulaması sonrasında Bursa’da çeşitli market ve eczanelerde de satışa sunuldu.

Öğrenciler bu atölyelerde ürettikleri ürünlerle hem doğanın korunmasına katkı hem de kendilerine maddi kazanç sağlıyor.