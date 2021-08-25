Öğrencilerden elektrikli araç

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, “EVA 1 elektrikli aracımız TÜBİTAK Efficiency Challenge 2019 Elektrikli Araç Yarışları’nda Türkiye 3’üncüsü olmuştu. Bu yıl insansız hava aracı ve insansız su altı aracını da projelerimize dâhil ettik” dedi.