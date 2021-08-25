Öğrencilerden elektrikli araç

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 74 öğrenciden oluşan ‘EVA Team’ Elektrikli Araç Takımı; EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araçları geliştirdi.
Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, “EVA 1 elektrikli aracımız TÜBİTAK Efficiency Challenge 2019 Elektrikli Araç Yarışları’nda Türkiye 3’üncüsü olmuştu. Bu yıl insansız hava aracı ve insansız su altı aracını da projelerimize dâhil ettik” dedi.