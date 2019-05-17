Öğrencilere İngilizce desteği

Bu kapsamda TEGV çocukları CUP sponsorluğu ile dijital platformlarını kullanarak 10 hafta süren etkinlikler ile her eğitim-öğretim döneminde bin 530 saatlik İngilizce desteği alacak.

Dijital içerik

Seviyelendirilmiş dijital içerikler oyun ve etkinliklerle desteklenerek çocukların kaliteli ve zengin bir içerikle eğlenerek ve her anında aktif olarak İngilizce’yi kullanarak dil öğrenmeleri sağlanacak. Ayrıca, çocuklar dijital içeriklere evlerinden de ulaşabilecek ve çalışmalarını sürdürebilecek. Program 2019 yaz etkinlik döneminde 5 TEGV etkinlik noktasında 20 gönüllü eğitmen ve 160 çocukla pilot uygulama ile başlayacak.