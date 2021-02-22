Öğrencilere 'staj onayı' dolandırıcılığına karşı uyarı

Yapılan yazılı açıklamada, "Staj Seferbirliği"ne ilişkin tüm süreçlerin "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden ücretsiz olarak yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde, öğrencilerimizin telefonla aranarak 'staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı' iddiasıyla kendilerinden ücret talep edilen bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşılmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına staj onayı için para talep eden sahtecilik girişimlerine kesinlikle itimat edilmemelidir. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yürütülmektedir."

ANKARA (AA)



