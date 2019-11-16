Öğrencilerin resimleri okullarda sergilenecek

‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor’ projesi kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler çevrelerindeki okullarda sergilenecek.

Güzel sanatlar öğrencileri çevrelerinde bulunan okullarda müzik performansları da gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk proje ile okulların kültür ve sanat alanında daha zengin olacağını söyledi.

Türkiye’de 83 güzel sanatlar lisesinde 16 bin 608 öğrenci, resim ve müzik alanında eğitim alıyor.