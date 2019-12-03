'Öğretmen açığı 92 bin'

Raporda, Türkiye’de 92 bin civarında öğretmen açığı olduğuna dikkat çekildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı verilere göre Türkiye’de öğretmen sayısı 1 milyon 77 bin 307. ERG Gözlemevi Politika Analisti Yeliz Düşkün okul öncesi eğitimin 5 yaşta zorunlu olduğunda, 14 bin öğretmene daha ihtiyaç olacağın belirtti.

Bunun için de kaynak ayrılması gerektiğini söyleyen Düşkün, “Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde bulunmalarını sağlamak çok önemli ama onları bu bölgelerde zorunlu olarak tutmak yerine destekleyerek ve kendi istekleriyle kalmalarını sağlamak daha önemli. Aksi takdirde eğitimin niteliğine olumlu katkısı olmaz” dedi.

En yüksek atama sınıf öğretmenliğinde

Raporda öne çıkan diğer bulgular şöyle:

● Öğretmenlerin yüzde 84.2’si resmi kurumlarda yüzde 15.8’i özel kurumlarda görev yapıyor.

● Resmi kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlerin yüzde 7.7’si sözleşmeli. Bu oran 2016-17’de yüzde 2.2, 2017-18’de yüzde 4.4’tü.

● İlkokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı tüm bölgelerde diğer kademelere göre daha yüksek.

● Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller ilkokul kademesinde 23 öğrenci ile Şanlıurfa ve Gaziantep.

● En yüksek atama sınıf öğretmenliğinde oluyor. Onu İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi ve okul öncesi öğretmenliği izliyor.

● Türkiye, Japonya’dan sonra okul yöneticisi kadın oranının en düşük olduğu ülke.