Türkiye Öğretmen Alaaddin Erkal koronavirüsten hayatını kaybetti

Öğretmen Alaaddin Erkal koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Öğretmen Alaaddin Erkal koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsten ölen 55 yaşındaki öğretmen Alaaddin Erkal (50), salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

13 Nisan 2021, Salı 12:21 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Alaaddin Erkal (50), salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Körfez'e bağlı Çamlıtepe Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Alaaddin Erkal, bazı semptomlar üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Erkal'ın evde tedavisine başlandı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Erkal, yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı.

Erkal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Erkal’ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde, evinin önünde helallik alınmasının ardından Körfez Asri Mezarlığı’na getirildi. Koronavirüs tedbirleriyle kılınan namaz sonrası Alaaddin Erkal’ın cenazesi, toprağa verildi.


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