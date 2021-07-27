Öğretmen il içi tayinlerine, bulundukları eğitim kurumunda en az üç sene çalışan öğretmenler başvuru hakkı kazanıyor. Başvurular, hizmet puanı, hizmet süresi gibi birtakım kriterlere göre değerlendiriliyor. Peki, Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 MEB il içi atama sonuçlarına ilişkin detaylar…

2021 MEB İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MEB il içi atama sonuçları 27 Temmuz 2021 Salı günü açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il içi tayin sonuçları henüz açıklanmadı ancak, bugün mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİNLERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

1- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.