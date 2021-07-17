Onlarca farklı branştan binlerce öğretmenin yakından takip ettiği il içi tayin sonuçları için nefesler tutuldu. MEB'in ilgili kurullarının yapacağı değerlendirme işlemlerinin ardından atama sonuçları ekranı, öğretmenlerin erişimine açılacak. İşte, 2021 MEB il içi öğretmen tayin sonuçlarında son gelişmeler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il içi atama başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak tamamlanmıştı. 16 Temmuz'da açıklanması beklenen il içi atama sonuçlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. MEB, sonuç tarihini ertelediğini duyurdu.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in 16 Temmuz'da açıklayacağı sonuçlar ertelendi. Bakanlık'tan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapılmıştır"

Açıklanan yeni tarih ise 27 Temmuz 2021 oldu.

Öte yandan MEB'in açıklamasına göre, tayini gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2021'de başlayacak.

İLİ İÇİ TAYİNLER NASIL YAPILIYOR?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılıyor.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik veriliyor.

Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirleniyor.

SONUÇLAR NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

İl içi yer değiştirmelere yönelik sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden ilan edilir.

İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, MEBBİS üzerinden de sonuçları görüntüleyebilir.