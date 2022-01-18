2022 öğretmen karne görüşleri, her öğrencisinin kapasitesini keşfedebilen ve onların neye ihtiyacı olduğunu bilen öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 6 Eylül’de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak itibariyle sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerinde ders notlarının yanı sıra öğretmen karne görüşleri ile 1. Dönemin de yorumunu görebilecek, 2. Dönemde neler yapması gerektiğine ilişkin tavsiyeler alacak…

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE KARNE GÖRÜŞLERİ

Öğretmen karne görüşleri, yaklaşık 4 ay boyunca öğretmenlere emanet olan çocukların bu süre içinde nasıl bir ilerleyiş gösterdiğini kısaca velilere ve öğrencilere özetliyor. Bundan sonraki süreçte ise neler yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor. Ayrıca çok başarılı, başarılı, orta seviyede başarılı ve ders durumu zayıf öğrenciler için de motivasyon kaynağı oluyor. İşte, 2022 öğretmen karne görüşleri..

2022 ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Seni tebrik ederim güzel kızım. Yine çok başarılı bir dönem geçirdin. Tüm hayatın başarı ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Çok akıllı bir kızımsın. Ancak derslerine düzenli çalışmazsan ve kitap okumazsan başarılı olamazsın. Tatilde çok kitap oku ve yazı çalışması yap. Sınıf ve okul kuralları hepimiz için çok önemlidir. İyi tatiller kızım.

Güzel kızım bu dönem çok daha iyiydin. Seninle gurur duyuyorum. Çok akıllısın ve çalışınca çok başarılı olabilirsin. Tatilde çok kitap oku tamam mı Kuzum? İyi tatiller.

Benim yakışıklı paşam karnen çok güzel. Hayatın başarılarla dolu olsun. Söz hakkı verilince konuşsan çok daha iyi olacak. Tatilde çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller oğlum.

Benim akıllı oğlum. Yine karnen çok güzel. Seni tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.

Benim efendi oğlum. Her zaman çok saygılı ve kurallara uyan bir öğrencimsin. Seni tebrik ederim. Gelecek yıl daha da başarılı olmanı isterim. Tatilde çok kitap okumalısın. İyi tatiller.

Aferin prensesim. Karnen çok güzel. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller tatlım.

Her zaman çok saygılı ve kurallara uyan öğrencimsin. Seni tebrik ederim. Çalışmalarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumalısın ve Türkçe kelimelerin anlamlarını öğrenmelisin. İyi tatiller prensesim.

Güzel kızım bu dönem çok gayretliydin. Her zaman çok çalışmanı istiyorum. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller kızım.

Güzel kızım bu dönemde karnen çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Hayatın mutluluk ve başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol kitap oku. İyi tatiller prensesim.

Prensesim seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Çok çalıştın ve başardın. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller güzel kızım.

Yakışıklı oğlum bu dönem çok daha iyiydin. Seni tebrik ederim. Karnen çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.

Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Seni tebrik ederim, yine çok güzel bir karnen var. Seneye biraz daha büyümüş ve kurallara daha iyi uyan bir öğrencim olmanı dilerim. Tatilde kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller oğlum.

Benim güzel kızım seni tebrik ederim. Yine harika bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Çok kitap okumaya devam et. Benim gurur kaynağımsın. İyi tatiller sarı papatyam.

Karne notlarımızda yıldızlı çok iyi olsaydı sanırım sana o notu verirdim. Her zaman akıllı, olgun, başarılı davranışlarınla, güler yüzün, tatlı sohbetinle içimi sıcacık yapıyor ve beni çok mutlu ediyorsun. İleride çok ama çok güzel yerlerde çok başarılı olacağına inanıyorum. Seni çok seviyorum. Umarım ikinci dönem okulumuza kavuşuruz, iyi tatiller...

Yine muhteşem bir karnen var. Senin gibi bir öğrencim olduğu için çok şanslıyım. Hayatın başarılarla ve mutluluklarla dolu olsun. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller akıllı oğlum.

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller yakışıklım.

Güzel kızım birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum.

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.

Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.

Güzel kızım bu dönem çok daha iyiydin. Ancak okuman istenen düzeyde değil. Ben senin istersen çok iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum. Tatilde çok kitap oku ve dinlen. İyi tatiller tatlım.

Prenses karnen çok güzel. Hayatıma renk kattığın ve benim öğrencim olduğun için çok şanslı bir öğretmenim. Çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller kızım.

Bu dönem çok daha iyiydin. Ama yeteri kadar derse katılmadığın için okuma seviyen biraz düşük. Ben senin çok başarılı bir çocuk alacağına inanıyorum. Tatilde çok kitap okursan eksiklerini tamamlayabilirsin. İyi tatiller oğlum.

ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek teşekkürlerimi sunuyorum.

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılarının devamını dilerim.

Bütün dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

Göstermiş olduğun azim ve gayretten dolayı seni kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hep böyle başarılı ve mutlu kal. İyi tatiller..

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Azmin, gayretin ve örnek davranışlarından dolayı seni tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller

Gerek ders içi gerek ders dışı örnek davranışların ve azimli çalışmalarınla güzel başarılara imza attın. Seninle gurur duyuyorum. Hep böyle başarılı ve mutlu kal. İyi tatiller..

Tek kelime ile mükemmelsin!

Üstün başarılarının devamını diler. Tebrik ederim

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, daha büyük başarılar kazanmanı temenni ediyorum. Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

ORTA SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

"Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk." Öyleyse çalışmaya devam.

Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.

Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabiî ki sen de istersen.

Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

DERS DURUMU ZAYIF ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ