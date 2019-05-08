Öğretmen yetiştirme için taşra teşkilatı kurulacak

Buna göre, yeni kurulacak taşra teşkilatı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün izdüşümü niteliğindeki özelliklere sahip olacak. Taşra teşkilatı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin merkezi talimatla, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapacak. Bu sırada, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak. Taşra teşkilatında ayrıca öğretmenlerin, ulusal uluslararası düzeyde bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütülecek.