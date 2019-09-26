Öğretmenler için emsal karar

Özel bir okulda iki yıl çalışan ve tazminatsız işten çıkarılan öğretmenin davasında Yargıtay, yıllık sözleşme ile çalışan öğretmenlerin sözleşmelerinin işverenlerince yenilenmediği takdirde kıdem tazminatı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Kararda “Önemli olan fesih iradesini kimin ortaya koyduğu ve kıdem tazminatı koşullarının oluşması” denildi. Sözleşmenin yenilenmemesi, feshin haklı nedene dayanmaması, bir yıllık kıdem koşulunun oluşması nedeniyle kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği belirtildi.

HÜRRİYET