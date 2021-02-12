Türkiye Öğretmenlerden şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek

Öğretmenlerden şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek

Türkiye

Öğretmenlerden şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre öğretmenler ve eğitim personellerinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

12 Şubat 2021, Cuma 12:51 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

 Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Muaf tutulacaklar

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.

Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.

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