Öğretmenlere mesleki gelişim desteği

İşbirliği kapsamında 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında, Türkiye’nin farklı illerinde fen liselerinde görevli 100 öğretmene ‘Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Eğitici Eğitimi’ verildi. Bu eğitimle eğitimcilerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinin bilim ve öğretiminde mesleki yetkinliklerinin arttırılması amaçlandı. Eğitici eğitimleri, Harvard Üniversitesi ve ODTÜ’nün öğretim üyeleri tarafından verildi.

Disiplinler üstü yaklaşım

Ankara’da düzenlenen ‘Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı’nın tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlerimizin daha eleştirel düşünebilmesi ve sorgulayıcı çocuklar yetiştirebilmesi amacıyla mesleki gelişim programlarını güçlendiriyoruz. Öğretmenimizi disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyor. Bu anlamda da bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu programın hayata geçirilmesinde verdikleri destek için Limak Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Proje iş birliği

Güçbirliği kadar, küresel trendleri takip etmenin çağımız dünyasında ne kadar kritik olduğunu söyleyen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu nedenle projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını vurguladı. Özdemir, projenin Limak Vakfı bünyesinde gerçekleştirdikleri, başta ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ olmak üzere sayısız çalışmanın devamı ve tamamlayıcısı olduğunu belirtti.