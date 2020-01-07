Oğulcan Engin ile Ebru Şahin aşk mı yaşıyor?

Oğulcan Engin'in kafesinde birlikte görülen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara ilk yanıt güzel oyuncu Ebru Şahin'den geldi. Şahin, "Oğulcan'la sadece arkadaşız" dedi.

İkilinin buluşmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Sayan ise Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa' programına sesli mesaj göndererek şunları söyledi:

'Ebru'yu hiç tanımıyorum'

"Haber kesinlikle yanlış. Ben oyuncu kardeşimiz Ebru'yu hiç tanımıyorum, yan yana bile gelmedim. Çok beğeniyorum, çok iyi bir oyuncu ama hiç tanımıyorum. Oğulcan da tanımıyor. Bu haber nasıl çıktı onu da bilmiyorum."

Son noktayı Seda Sayan koydu

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da benzer bir yakıştırmayı Aleyna Tilki ile yaşayan Sayan, "Biz öyle bir şey konuşmadık" derken, "Oğulcan yetişkin bir erkek tabi ki de kendi evleneceği kadını kendi seçecektir" sözleriyle bu tarz haberlere son noktayı koydu.





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