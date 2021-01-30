Türkiye Oğullarını askeri birliğe teslim aile dönüş yolunda kaza yaptı: 3 ölü

Oğullarını askeri birliğe teslim aile dönüş yolunda kaza yaptı: 3 ölü

Türkiye

Oğullarını askeri birliğe teslim aile dönüş yolunda kaza yaptı: 3 ölü

Samsun'da oğullarını askeri birliğe teslim eden ailenin aracı dönüş yolunda sulama kanalına devrildi. Sulama kanalına devrilen araçta bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

30 Ocak 2021, Cumartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Samsun'da sulama kanalına devrilen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü. Ailenin Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Mustafa Çelik'in (47) kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Sürücü ile eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülbahar Çelik, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılar, hastanelerdeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelik ailesinin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.


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