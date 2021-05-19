Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyanın gündemine oturdu
Oğuz Yılmaz'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 53 yaşındaki türkücünün kızıyla yaptığı düet, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 21:03 Son Güncelleme:
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Ankara oyun havalarının vazgeçilmez isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın 53 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve iki çocuk babası Oğuz Yılmaz'ın kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında yaptığı düet sosyal medyada yeniden gündem oldu.