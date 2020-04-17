Oğuzhan Koç: Abilerim halktan koptu

“Star diye tabir ettiğimiz abilerimiz, ablalarımız halktan ekstra kopacak işler yapmaya başladılar. Hem şarkıları kötü, hem de çektikleri klipler daha heybetli, vatandaştan uzak. Plakçıların yüzüne bakmadığı birçok genç ise 200 liralık kliple YouTube’da tanındı.”

“Bizim sektörden magazinle hiç ilgilenmiyorum diyen yalan söyler.”

“Hiç dövme yaptırmadım. Kendimi şanslı hissediyorum. Herkes kendini eskiz defterine çevirdi. Kimi görsem ensesinde barkod var.”

“Sarhoşken tanımadığım ama densizlik yapan birilerine karşı kırıcı olup bunun pişmanlığını yaşadım. içince tatsız oluyorum.”

“Kulisimde dev bir olmazsa olmazım var: Jelibon! Çok seviyorum. Konserlerden önce beni rahatlatıyor. “

“Hayatımda stabilliği korumaya çalışıyorum. Deliler fazlalaştı. Sessiz sakin, makul mantıklı insan arıyorum.”

“Bana gelen bir projeye bakıp ‘O da mı kadroda, olmaz’ diyeceğim çok insan var. Gözümde büyütüp tanıştığımda fıs çıkan çok ünlü oldu.”

'Kafamda halıyla gezdim'

“Estetiğim yok. Çok uzun süre dişime tel taktım. Ciddi bir saç dökülmesi problemim vardı. ‘Yol Arkadaşım 1’i çekerken saçım çok azdı, yönetmen protez takmamı istedi. Onu kafaya yapıştırdım ama bir zulüm. Müthiş kaşındırıyor. Artı insanın o kadar saçı olamaz. Kafamda 6 ay Dinarsu halıyla gezdim. Kafan kaşınınca kafanı sallıyorsun. Beş ay öyle gezdikten sonra çıkarıp attım. Ardından saç tedavisi yaptırdım.”

'Kurye ile öpüştük'

“Salgın sürecinde yaptığım en dikkatsizce şey; eve pizza sipariş vermek oldu. Kurye ile fotoğraf çektirdik. Adam beni görünce yükseldi. Sarıldı, öpüştük. Sonrasında, Banu Alkan’ın filmlerde duşta ağladığı bir an vardır ya hani. Kendimi öyle buldum. Ağladım ağladım açıldım.”

‘Eser hımbıl, İbo aktif’

Oğuzhan Koç, “BKM’ye Eser’in bana kefil olmasıyla girdim. Ayılar gibi skeç yazdım, eşekler gibi çalıştım. Sinemaya bile Eser’den izin alıp gidiyordum” dedi. Sonra ekledi: “İbrahim ve Eser’den biriyle sonsuza dek görüşmeyeceksin deseler; İbo’yu seçerim. Çünkü Eser çok hımbıl. Gezmez, tozmaz. Evcidir. İbo ise aktif hayatın içindedir. 200 km hızla giderken otomobiline atlayabilirsin.”