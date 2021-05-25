Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin final yapmasının ardından bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la birlikte Antalya-Kaş’a giden çift, tatilde çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da paylaşmaya başladı. İkilinin kareleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.







