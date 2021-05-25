Magazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

Bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte tatile çıktı. Kaş’a giden çift, tatilde verdikleri pozları sosyal medyada takipçileriyle de paylaşıyor.

25 Mayıs 2021, Salı 11:12 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin final yapmasının ardından bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la birlikte Antalya-Kaş’a giden çift, tatilde çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da paylaşmaya başladı. İkilinin kareleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.


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