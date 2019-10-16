Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin’den ayrılık açıklaması geldi

Evlenecekleri beklenirken ayrılan çift sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı;

"Bugünlerde aklımız, kalbimiz, hepimizin güvenliği için mücadele eden Kahraman Mehmetçiğimiz’le. Onların yuvalarına sağ salim dönmelerinden daha önemli bir gündem olamaz.

'Sessiz kalmaya çok dikkat ettik'

Ülke olarak geçirdiğimiz bu yoğun ve hassas günleri düşünerek gündemi meşgul etmemek için sessiz kalmaya çok dikkat ettik. Ancak ilişkimizin bitişi sonrasında medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapmak zorunda kaldık.

4 yıl önce sevgi ile başladığımız ve birbirimize karşı hiçbir insani hata yapmadan sürdürdüğümüz ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Bu kararımıza ve sonrasında yaşayacağımız sürece herkesin saygı ve hassasiyetle yaklaşacağına inanıyoruz."





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