Oğuzhan Koç’tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin: Yüzümü güldürdüler

Yağmur Tanrısevsin 4.5 yıl aşk yaşadığı Oğuzhan Koç’tan bir ay önce ayrılmıştı. Menajerine “Nefes almadan çalışmak istiyorum” demişti. Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrolde olduğu ‘Baba Parası’yla setlere dönen oyuncu “Bu film uğurum olacak” diye konuştu.

"Yüzümü güldürdüler”

Yağmur Tanrısevsin yakınlarına da “Sıkıntılı günleri yenmenin en büyük ilacı çalışmak. Murat ve Ahmet bu konuda bana inanılmaz destek verdi, dostluk örneği gösterdiler. Yüzümü güldürdüler” diyor.

‘ Tülin‘ karakterini oynayacak

Yağmur Tanrısevsin, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş’ın yer aldığı Baba Parası’nda ‘ Tülin‘ karakteri ile dikkatleri üstüne çekecek.

1 Ocak 2020 ‘de vizyonda olacak Baba Parası’nın yapımcılığını TR 40 33 Production, senaristliğini ve yönetmenliğini de Selçuk Aydemir üstleniyor.