Okan Bayülgen, tartışma yaratan sözlerine ilk kez açıklama getirdi

Okan Bayülgen'in POSTA'dan Oya Çınar'a verdiği röportaj çok ses getirdi.

''Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" sözleri günlerdir tartışılıyor.

54 yaşındaki Okan Bayülgen'e Nurseli İdiz şu sözlerle göndermede bulunmuştu: "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!''

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''ŞAKA YAPTIM''

'2. Sayfa' mikrofonlarına konuşan Okan Bayülgen ''Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar. Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok.'' dedi.

Okan Bayülgen 4 yıldır Selin Atasoy ile birlikte.



