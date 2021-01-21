Magazin Okan Bayülgen'den Tarkan'a uyarı

Okan Bayülgen'den Tarkan'a uyarı

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Okan Bayülgen'den Tarkan'a uyarı

Okan Bayülgen, Tarkan’ın bakışlarının değiştiğini söyledi. Şovmen, Megastar’ın estetik yaptırmayı bırakması gerektiğini belirtti.

21 Ocak 2021, Perşembe 08:19 Son Güncelleme:
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Okan Bayülgen, TV 100’de ekrana gelen ‘Nokta’ programında Tarkan’a (48) gönderme yaptı. Megastar’ın kızı Liya’yı kucağına aldığı fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını söyleyen şovmen, “Artık yüzüne bir şey yaptırmayı bırakması lazım” açıklamasında bulundu.

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'Hem estetik hem photoshop'

“O karede gözler kısılmış. Sanki Tarkan’ın çocuğunu kaçırıyorlar” diye sözlerine devam eden Bayülgen, “Estetik yaptırınca bakışlar kötüleşiyor. Hem estetik hem photoshop” ifadelerini kullandı. Şovmen, Tarkan’ın konser dışında evinden de çıkmadığını belirtti.


'Senin gibi bir tipi yanımıza almak istemeyiz'

Gülben Ergen, TV100’de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Nokta' isimli programa konuk oldu. Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Ergen, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bayülgen'in, "Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz. Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz" sözleri, Gülben Ergen'in tepkisini çekti.

Ünlü şarkıcı, Okan Bayülgen sorusunu bitirmeden arasına girerek, “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz. Bayılırsınız ben aranıza gireyim de muhabbet edelim diye” ifadelerini kullandı.


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