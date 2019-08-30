Okan Karacan: Hadi kızım çabuk gel
Okan Karacan, önceki gün eşi ve oğluyla Torba’da bir beach’te görüntülendi. Ünlü oyuncu, hamile eşinin karnına eğilerek yakında doğacak kızıyla konuştu
Okan Karacan, 2014’te Zeynep Kadıoğlu ile evlenmiş, 2017’de baba olmuştu.
Oğlu Alican ve hamile eşi ile Bodrum Torba’daki Mayo Otel’de yapan Okan Karacan dün plajdaydı.
'AYŞENAZ CANIM BEBEĞİM ÇABUK GEL'
Üzerine titrediği eşinin göbeğinden öptü, doğacak kızına da şöyle seslendi:
“Ayşenaz canım bebeğim, çabuk gel, heyecanla bekliyoruz.”