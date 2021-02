Dövme yaptırırken “Sanane” şarkısıyla cover yaptınız, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdınız. Videoyu çekerken bu kadar popüler olacağınızı düşünüyor muydunuz?

Okan: Her şey o an gelişti aslında. Dövme yaptırırken arkadaşımız Okan Can, ‘Hadi video çekelim’ dedi. Bir anda izlenme rekorları kırdı ve bu durum bizi çok mutlu etti. Beklemediğimiz bir durumdu.

Arabesk rap son yıllarda çok popüler. Popüler olduğu için mi yoksa gerçekten kendinizi ifade ettiğiniz için mi yapıyorsunuz?

Volkan: Biz arabesk de söylüyoruz. Özellikle Okan'ın seslendirdiği birçok eser mevcut. Benim sesim de arabesk müziğe elverişli. Ama şu anki tarzımızın bizi tam anlamıyla ifade ettiğini düşünüyoruz. Ve kitlemiz de seslendirdiğimiz mevcut eserlerimizi seviyor.

İki kardeşin birlikte iş yapması biraz zor gibi geliyor bana. Çalışırken anlaşabiliyor musunuz?

Okan: Volkan’la birbirimizin fikirlerine önem veriyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz. İş ve kardeşliği birbirine karıştırmamaya çalışıyoruz. Böyle çalışınca hiçbir şekilde tartışma ortamı olmuyor.

Volkan’ın en sevmediğin huyu ne?

Okan: O benim küçük kardeşim. Hiç öyle sevmediğim bir huyu yok.

Volkan senin Okan’da sevmediğin bir huy var mı?

Volkan: Yok diyebilirim.

Maşallah diyelim. İnsanlar sizi neden sevdi?

Okan: Doğalız. Onlardan biriyiz. Yani olduğumuz gibiyiz. Hiç değişmedik, değişmeyi de düşünmüyoruz.

'Şarkımızın birçok yerde dinleniyor olmasından mutluluk duyuyoruz'

Müzik piyasasındaki yerinizden memnun musunuz?

Volkan: Hedeflerimiz var ve emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Tabii ki daha üst basamaklara çıkmak istiyoruz.

Popüler olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Volkan: Yaşam tarzımız değişmedi. Yolumuza ilk günkü enerji ile devam ediyoruz. Popüler olmak güzel ama birçok hareketinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşları ufak hayranlarımızın da olduğunun bilinciyle yaşıyoruz.

Yeni şarkınız “İmalı”dan konuşalım... Tepkiler nasıl?

Okan: Çok hoş. Gerçekten güzel tepkiler aldık. Sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Şarkımızın birçok yerde dinleniyor olmasından mutluluk duyuyoruz.

Klibinizin çekimi nerede gerçekleşti?

Okan: Çekimler Konya’da yapıldı. İki ay gibi bir sürede keşif yapıldı. Sonrasında doğru yerin orası olduğuna karar verildi. Değerli yönetmenimiz İbrahim Doğan bu konuda bize çok yardımcı oldu.

