Okan’dan aday öğrencilere online deneme sınavı

İstanbul Okan Üniversitesi, üniversiteye hazırlanan adaylara sosyal sorumluluk misyonu çerçevesinde destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Türkiye Geneli Deneme Sınavları TYT-AYT 2021 online olarak gerçekleştiriliyor. Üniversite adaylarının katılacağı sınavda gençler sınav deneyimini yaşarken, sınav performanslarını ölçme imkânı da bulacak.

İstanbul Okan Üniversitesi, üniversite sınav tarihine kadar alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan 3 Online TYT ve 2 Online AYT denemesi uygulayacak.

Sınava https://sinav.okan.edu.tr adresinden katılım sağlanacak.



