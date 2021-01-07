Eğitim & Kariyer Okan’dan aday öğrencilere online deneme sınavı

Okan’dan aday öğrencilere online deneme sınavı

Eğitim & Kariyer

Okan’dan aday öğrencilere online deneme sınavı

İstanbul Okan Üniversitesi, üniversiteye hazırlanan adaylara sosyal sorumluluk misyonu çerçevesinde destek olmaya devam ediyor. Adaylar için online deneme sınavı hazırlayan Okan Üniversitesi, 3 online TYT ve 2 online AYT'yi öğrencilere sunacak.

07 Ocak 2021, Perşembe 16:50 Son Güncelleme:
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İstanbul Okan Üniversitesi, üniversiteye hazırlanan adaylara sosyal sorumluluk misyonu çerçevesinde destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Türkiye Geneli Deneme Sınavları TYT-AYT 2021 online olarak gerçekleştiriliyor. Üniversite adaylarının katılacağı sınavda gençler sınav deneyimini yaşarken, sınav performanslarını ölçme imkânı da bulacak. 

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İstanbul Okan Üniversitesi, üniversite sınav tarihine kadar alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan 3 Online TYT ve 2 Online AYT denemesi uygulayacak.

Sınava https://sinav.okan.edu.tr adresinden katılım sağlanacak.


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