Okla vurulan kedi Cupid, hızla iyileşiyor

Kedi Cupid'in çektiği acıyı tarif etmek imkansız. Tekir kedi Cupid, 14 Şubat'ta okla başından vuruldu. Virginia'daki bir hayvan barınağı olan Animal Welfare League of Arlington, Cupid'i hemen ameliyata aldı ve bakımını üstlendi. CNN'e konuşan barınak sözcüsü Chelsea Jones, 'Okun bir haftadır vücudunda olduğunu düşünüyoruz' dedi. Batı Virginia'da hayvanseverler tarafından bulunan Cupid, derhal hayvan hastanesine götürüldü. Ancak başından geçen ok omzuna saplanmıştı ve oradaki veterinerler ona sadece ağrı kesici verebildi.Daha sonra Arlington'daki bir ekip yardıma çağrıldı.





Merkezin veterineri, Cupid'i alıp ağrı kesici ilaçlar ve röntgen çekmek için onu hayvan acil servisine götürdü. Geçtiğimiz pazar günü ameliyat olan Cupid'in vücudundaki ok çıkarıldı. Chelsea Jones, 'Sevgililer Günü'nde bulunduğu ve aynı zamanda bu kadar acı ve rahatsızlık içinde olmasına rağmen inanılmaz derecede tatlı ve sevecen olduğu için ona Cupid (Aşk Tanrısı) adını verdik' dedi.





Şaşırtıcı bir şekilde, veterinerler okun ameliyat sırasında herhangi bir büyük organa veya artere zarar vermediğini fark ettiler. Ok, ciddi bir enfeksiyona sebep olmuştu. Oku çıkarmak, enfeksiyonu temizlemek, drenaj eklemek, yarayı dikmek ve kısırlaştırmak yaklaşık 2 saat sürdü. Sözcü Chelsea Jones şunları söylüyor:

Ama o bir savaşçı ve şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bir sonraki engelimiz ok yarasından kaynaklanan şiddetli enfeksiyonla mücadele etmek. Çok iştahlı ve insanları çok seviyor. Tek istediği yemek yemek ve yatmak.

Cupid'in toplam hastane masrafı 6 bin 500 dolar. Barınak, bu tutarı karşılamak için bağış topluyor.