Öksürüğe ne iyi gelir, öksürüğe bitkisel çözüm yöntemleri nelerdir?

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Öksürükler, tahriş edici maddeleri ve vücuttaki enfeksiyonları temizlemede rol oynar, ancak sürekli öksürük rahatsız edici olabilir. Bir öksürük için en iyi tedavi altta yatan nedenin bilmek olacaktır. Alerji, enfeksiyon ve asit reflü dahil öksürüklerin birçok olası nedeni vardır. Öksürüğü kesen bitkisel yöntemlere başvurarak öksürüğe ne iyi gelir sorusuna çözüm yolu bulabilirsiniz. Öksürüklerini tedavi etmek için doğal ilaçlar kullanmak isteyen insanlar kaynakları ve markaları araştırmalıdır. Öksürük şiddetliyse veya birkaç haftadan fazla devam ederse, tıbbi yardım almanız çok önemlidir. İşte öksürüğe ne iyi gelir bitkisel çözüm önerileri nelerdir sorularının cevapları…

Ballı çay

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Bazı araştırmalara göre, bal öksürükleri hafifletebilir.

Çocuklarda gece öksürüğü tedavileri üzerine yapılan bir araştırma ,bal öksürüğü baskılayan ilaç dekstrometorfan ile tedavi etmeden karşılaştırmıştır.

Araştırmacılar, balın öksürükten en büyük rahatlamayı sağladığını, ardından dekstrometorfan olduğunu bildirdi.Balın dekstrometorfan üzerindeki faydaları küçük olmasına rağmen, ebeveynler balın en iyisi olduğunu belirtti.

Bir öksürüğü tedavi etmek için bal kullanmak için, 2 çay kaşığı ılık su veya bitki çayına bal karıştırın. Bu karışımı günde bir veya iki kez için. 1 yaşın altındaki çocuklara bal vermeyin .

Zencefil çayı

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Zencefil , anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu için kuru veya astımlı öksürüğe iyi gelebilir. Aynı zamanda bulantı ve ağrıyı hafifletebilir.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, zencefildeki bazı anti-enflamatuar bileşiklerin solunum yollarındaki membranları gevşetebileceğini ve öksürüğü azaltabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, zencefilin insan hücreleri ve hayvanlar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir, bu nedenle daha fazla araştırma gereklidir.

Bir bardak sıcak suya 20-40 gram (g) taze zencefil dilimleri ekleyerek yatıştırıcı bir zencefil çayı demleyin. İçmeden önce birkaç dakika beklemesine izin verin. Tadı arttırmak ve bir öksürüğü yatıştırmak için bal veya limon suyu ekleyin.

Zencefil çayının mide bulantısına ve mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Bol bol sıvı alımına özen gösterin

Araştırmalar , oda sıcaklığında içilen sıvıların öksürük, burun akıntısı ve hapşırmayı hafifletebileceğini göstermektedir.

Bununla birlikte, ek soğuk algınlığı veya grip belirtileri olan kişiler , içeceklerini ısıtmaktan faydalanabilir. Aynı çalışma, sıcak içeceklerin bir boğaz ağrısı , üşüme ve yorgunluk gibi belirtileri daha da hafiflettiğini bildirmektedir .

Rahatlatıcı olabilecek sıcak içecekler şunlardır:

• Bitkisel çaylar

• Kafeinsiz siyah çay

• Ilık su

• Sıcak meyve suları

Buhar kullanın

Mukus veya balgam üreten bir öksürük, buharla geveşeyebilir. Sıcak bir duş veya banyo yapın ve banyonun buharla dolmasını sağlayın. Belirtiler azalıncaya kadar bu buharda birkaç dakika kalın. Daha sonra soğuması ve kurumasını önlemek için bir bardak su içiniz .

Alternatif olarak, bir buhar kabı yapın. Bunu yapmak için büyük bir kaseyi sıcak suyla doldurun. Dekonjesyonu hafifletebilecek okaliptüs veya biberiye gibi otlar veya esansiyel yağları ekleyin. Kasenin üzerine başınızı eğin ve başınıza bir havlu yerleştirin. Bu buharı hapseder. Buharları 5 dakika boyunca tenefüs edin. Buhar cilt üzerinde sıcak hissediyorsa, cilt soğuyuncaya kadar devam edin.

Hatmi kökü

Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrıları tedavisinde uzun süredir kullanılan bir bitkidir. Bitki, yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir.

Hatmi kökünü, kurutulmuş bir bitki veya poşet çay olarak bulabilirsiniz. Her ikisine de sıcak su ekleyin ve sıcak sıcak için. Hatmi kökü suya ne kadar uzun süre dayanırsa, içimde o kadar müsilaj olacaktır.

Mide problemleri olanlarda yan etki yaratabilir.

Tuzlu su gargarası

Bu basit ilaç, bir boğaz ağrısı ve balgamlı öksürük tedavisinde en etkili olanlardan biridir. Tuzlu su boğazın arkasındaki balgam ve mukusu azaltır, bu da öksürme ihtiyacını azaltır.

Yarım çay kaşığı tuzu eriyene kadar bir bardak ılık suya karıştırın. Gargara kullanmadan önce çözeltinin hafifçe soğumasını bekleyin. Karışımı dökmeden önce birkaç saniye boyunca boğazın arkasına oturtun. Öksürük iyileşene kadar her gün birkaç kez tuzlu su ile gargara yapın.

Ananas suyu

Bromelain, ananastan gelen bir enzimdir. Meyvenin çekirdeğinde en bol miktarda bulunur.

Bromelain, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve ayrıca mukolitik özelliklere de sahip olabilir, bu da mukusu parçalayıp vücuttan çıkarabileceği anlamına gelir.

Bazı insanlar boğazdaki mukusu azaltmak ve öksürüğü bastırmak için günlük ananas suyu içiyorlar. Ancak, belirtileri hafifletmek için meyve suyunda yeterli miktarda bromelain olmayabilir.

Bromelain takviyeleri mevcuttur ve öksürüğü gidermede daha etkili olabilir. Ancak, yeni takviyeleri denemeden önce bir doktorla konuşmak en iyisidir.

Kekik





Kekik hem mutfak hem de tıbbi kullanım alanına sahiptir. Öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve sindirim sorunları için ortak bir çaredir.

Bir çalışmada, kekik ve sarmaşık yapraklarından oluşan bir öksürük şurubunun , akut bronşiti olan kişilerde, plasebo şurubundan daha etkili ve daha hızlı bir şekilde öksürüğü rahatlattığı ortaya çıkmıştır.

Alternatif olarak, bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kekik ekleyerek kekik çayı yapın.

Probiyotik

Probiyotikler doğrudan öksürüğü gidermez, ancak bağırsaktaki bakterileri dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilirler.

Üstün bir bağışıklık sistemi öksürüğe neden olabilecek enfeksiyonlarla veya alerjenlerle savaşmaya yardımcı olabilir.

Araştırmaya göre, Lactobacillus adlı bir bakteri olan bir tür probiyotik, soğuk algınlığının önlenmesinde önemli faydalar sağlar.

Bazı yiyecekler ayrıca aşağıdakiler dahil doğal olarak probiyotikler bakımından zengindir:

Ev yapımı yoğurt

Lahana turşusu

Bununla birlikte, gıdalardaki probiyotik birimlerin sayısı ve çeşitliliği büyük ölçüde değişebilir. Probiyotik açıdan zengin besinler yemenin yanı sıra probiyotik takviyesi almak en iyisi olabilir.

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Aşağıdaki semptomların bir öksürüğe eşlik etmesi durumunda doktora görünün:

Kötü kokulu yeşil veya sarı balgam

Titreme

Boğazda meydana gelen aşırı kuruluk

40 derecenin üzerinde ateş

3 günden fazla süren ateş

Zayıflamak

Öksürükten korunmak için neler yapmak gerekir?

Öksürükten kaçmak her zaman mümkün değildir, ancak aşağıdaki ipuçları riski azaltabilir:

Hasta olan insanlarla temastan kaçınmak: Soğuk algınlığı, grip veya öksürüğü olan insanlarla mesafeyi koruyun.

Elleri düzenli yıkamak: Cildinizden bakteri ve virüsleri temizlemek için sabun ve ılık su kullanın. Çocuklara ellerini düzgün yıkamayı öğretin. Gerektiğinde evin dışında alkol bazlı bir dezenfektan kullanın.

Dezenfektan kullanımı: Bir aile üyesi hasta olduğunda, mutfak ve banyoyu düzenli olarak dezenfektanla temizleyin. Yatak takımlarını, havluları ve yumuşak oyuncakları sıcak suyla yıkayın.

Sıvı tüketin: Susuz kalmamak için yeterince su, bitki çayları ve diğer içecekler için.

Stresi azaltmak : Stres bağışıklık sistemini etkiler ve hasta olma riskini arttırır. Stresi azaltmak için kişi düzenli egzersiz yapabilir, meditasyon yapabilir, derin nefes alabilir ve kas gevşetme tekniklerini deneyebilir.

Yeterince uyuma : Zinde ve sağlıklı kalmak için her gece 7-9 saat uyumayı hedefleyin.

Bağışıklık artırıcı takviye almak : Hastalığı uzak tutmak için soğuk ve grip mevsiminde çinko, C vitamini ve probiyotik almayı düşünün.

Alerji semptomları bazen soğuk algınlığı semptomlarını taklit edebilir. Polen, toz akarları, küf gibi tetikleyicileri önleyerek alerji alevlenmelerini azaltın. Alerji çekimi veya ilaç kullanımı hakkında doktora danışın.