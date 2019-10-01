Öksüz Boza’ya Sezen Aksu şefkati
Sezen Aksu, hafta sonu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin çiftliğindeydi. Sanatçı, geçen hafta hayvanseverler tarafından ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan minik sıpayla özel olarak ilgilendi
Sezen Aksu, geçen hafta Kayseri’de bir tarlada ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan ve yardımseverler tarafından İstanbul’a nakli sağlanan minik sıpayı ziyaret etti.
SIPAYI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU, ŞARKILAR SÖYLEDİ
Çiftliğe sık sık uğradığı ve derneğin gönüllü çalışanlarının en büyük destekçilerinden olduğu bilinen Sezen Aksu, Boza adı verilen sevimli sıpayı önce öpücüğe boğdu, sonra ona şarkılar söyledi.
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