Öksüz Boza’ya Sezen Aksu şefkati

Sezen Aksu, geçen hafta Kayseri’de bir tarlada ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan ve yardımseverler tarafından İstanbul’a nakli sağlanan minik sıpayı ziyaret etti.

SIPAYI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU, ŞARKILAR SÖYLEDİ

Çiftliğe sık sık uğradığı ve derneğin gönüllü çalışanlarının en büyük destekçilerinden olduğu bilinen Sezen Aksu, Boza adı verilen sevimli sıpayı önce öpücüğe boğdu, sonra ona şarkılar söyledi.





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