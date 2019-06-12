Oktay Kaynarca 'açık' dedi Nur Yerlitaş kızdı

Nur Yerlitaş “Son 1.5 yılda 110 kilodan 70’e düştüm. Diyet yapmadım, ameliyat olmadım. Rahatsızlığım nedeniyle zayıfladım” dedi.

Seda Sayan geçen hafta sonu Bodrum- Azka Otel’de, Nur Yerlitaş imzalı bir elbiseyle konser vermişti.

Bir ara sahneye davet ettiği Oktay Kaynarca, Seda Sayan’a şu sözlerle takılmıştı:

“Bu elbise çok açık. Biraz kapat. Bacağın görünüyor.” Oktay Kaynarca’nın uyarısı Seda Sayan’ı değil, ancak modacısı Nur Yerlitaş’ı kızdırdı.

'ALINDIM VE GÜCENDİM'

Nur Yerlitaş telefonla aradığı Oktay Kaynarca’ya “Seni severim, ama sözlerin bugün içinde bulunduğum durumda beni çok üzdü. Alındım ve gücendim. Biliyorsun, sağlık konusunda zor bir süreçten geçiyorum. Keşke şimdi söylemeseydin” dedi.

'ESPRİ YAPMIŞTIM'

Oktay Kaynarca bu sözler üzerine Nur Yerlitaş’a şunları söyledi:

“Her zaman kıymetlimsin. Kesinlikle bir art niyetim yoktu. Espri yaptım. Ama kırdıysam, özür dilerim.”

POSTA/Müge Dağıstanlı



