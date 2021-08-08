Magazin Oktay Kaynarca'nın acı günü

Oktay Kaynarca'nın acı günü

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Oktay Kaynarca'nın acı günü

Oktay Kaynarca'nın amcası Murat Yılmaz hayatını kaybetti. Kaynarca'nın amcasının çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

08 Ağustos 2021, Pazar 22:40 Son Güncelleme:
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Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ile ekranlarda yer alan 56 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın amcası vefat etti. Ünlü oyuncu 60 yaşındaki amcası Murat Yılmaz'ın ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Bugün Amcasını son yolculuğuna uğurlayan Kaynarca'yı zor gününde sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.


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