Okul açma şartları değişti

Yapılan değişiklikler şöyle: ‘Tasarım Beceri Atölyeleri’ her okulda kurulacak. Görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliğinin her ikisinin de yapılması zorunluluğu kaldırıldı. Yönetmelikle, yeri uygun binalarda ikisinin, uygun olamayanlarda birisinin yapılmasına imkan sağlandı. Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin açılma şartlarındaki nüfus kıstası ile 9’uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci bulunması kriterleri eşitlendi. Aynı şehirde ikinci tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için ilin toplam nüfusu en az 2 milyon olacak.