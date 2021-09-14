Türkiye Okul bahçesindeki görüntüler velileri ayağa kaldırdı

Okul bahçesindeki görüntüler velileri ayağa kaldırdı

Türkiye

Okul bahçesindeki görüntüler velileri ayağa kaldırdı

Antalya'da bir okulun bahçesinde çekilen görüntüler velileri ayağa kaldırdı. Bir hafta önce atanan müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun'un öğrenciler için kullandığı sözler büyük tepki çekti.

14 Eylül 2021, Salı 15:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya'da okul bahçesinde kaydedilen görüntüler velileri ayağa kaldırdı. Okula bir hafta önce müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun’un öğrencilere yönelik kullandığı sözler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Görüntüler Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu kaydedildi. Bahçede toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun’un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü.

Hürriyet Gazetesi'nden Ceren Deniz'in haberine göre; velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın” dediği görülüyor.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Murat Çelik
O mitingde Prof. Şenol olsaydı?
Murat Çelik
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Hakan Çelik
Bursa otomotiv fabrikası stratejik rolde olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 14 Eylül 2021