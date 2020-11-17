Okul öncesi eğitime erişim sorunlu

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM’in OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ‘Bir Bakışta Eğitim 2020’ raporundan derlediği bilgiler Türkiye’de eğitime erişimde yaşanan sorunları gösteriyor. Rapora göre, okullaşma oranları yaş gruplarına göre incelendiğinde, Türkiye’de 15-19 yaşları arasındaki bireylerin okullaşma oranı yüzde 71, OECD ortalaması ise yüzde 84. Okul öncesi eğitime erişim konusunda da ciddi sıkıntılar var.

Türkiye son sırada

Rapora göre, OECD ortalamasına göre üç yaş altındaki her üç çocuktan biri (yüzde 34) erken çocukluk eğitiminden faydalanıyor. Ancak Türkiye’de üç yaş altındaki her 1000 çocuktan sadece ikisi erken çocukluk eğitimi alıyor. 3-5 yaş okullaşma oranlarında yaşanan tüm ilerlemelere rağmen Türkiye yüzde 43 oranı ile OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor. Danimarka, İzlanda, İsrail, Kore ve Norveç’te bu oran yüzde 50’nin üzerinde.

Yıllık harcama oranı az

Türkiye’de okul öncesi eğitimde 3-5 yaş arasındaki okullaşma oranlarında 2005’ten 2018’e önemli bir gelişme kaydedildi. Ancak okullaşma oranları OECD ortalamasının oldukça gerisinde yer alıyor. 2018 yılı verilerine göre, 3-5 yaş okullaşma oranının en düşük olduğu OECD ülkesi Türkiye. Ayrıca 2017 yılında okul öncesi eğitimde çocuk başına yapılan yıllık harcama Türkiye’de 5 bin 250 dolar iken, OECD ortalaması ise 9 bin 79 dolar.