Okula dönüş döneminde trafiği yapay zeka çözecek

Pandemi döneminde uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi dijitalleşen iletişim süreçleri devam ederken okula dönüş özellikle büyük şehirlerde trafiği yeniden hatırlattı. Zaman kaybına neden olan ve stresi tetikleyerek yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen büyük şehir trafiği, otoriterlerin de çözüm bulmaya çalıştığı bir konuyken, uzaktan gerçekleşen operasyonlar bu zorluğu biraz olsun hafifletmişti.

Ülkemizde 12 Ekim tarihinde kapılarını kısmi olarak yeniden açacak olan eğitim kurumları beraberinde daha fazla ulaşım aracını trafiğe dahil ederek, yoğun nüfusa sahip şehirlerde trafik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyacak. Ancak gelişen teknoloji hem otoriteler hem de vatandaşlar için kördüğüm haline gelen trafik sıkıntısına çözüm olabilecek formüller içeriyor.

IoT (Internet of Things – Nesnelerin İnterneti) teknolojisinin hayatlara girmesiyle internete bağlı cihazlar artık birbiriyle konuşuyor, ortaya verinin çıkması sağlanıyor ve yapay zekâ ile veri anlam kazanıyor. Akıllı şehirlerin de temelini oluşturan ve bugün, dünyada önde gelen pek çok metropolün ve mega kentin yaşam kalitesini iyileştirmede kilit rol oynayan teknolojiler, trafik akış yönetimine fayda sağlaması amacıyla anlamlı bilgiler edinme imkânı tanıyor.

Ekin Akıllı Trafik Sistemi gibi akıllı şehir çözümleri yapay zekâ ve yüksek çözünürlüklü video gözetimi yardımıyla trafikteki araçların sayısı ve türü, yoldaki sıkışık noktalar, trafiğin yoğunlaştığı saatler ve trafikte duraklamanın yaşandığı bölgeler gibi şehre özgü trafik model ve davranışları analiz ederek günlük şehirleri, akıllı şehirlere dönüştürüyor. Yapay zekâ ile anlam kazanan veri sayesinde şehir yönetimleri trafiğe çözüm getirmekten, kaynakları daha iyi yönetmeye ve doğru planlamalar gerçekleştirmeye kadar farklı uygulamaları hayata geçirebiliyor.

Kentleşme, küresel olarak bir trende dönüşmüş durumda. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2030 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun %60’ı kentsel alanlarda yaşayacak. Bu, bize gelecekte daha fazla mega kentin oluşacağı ve akıllı şehir altyapısı oluşturulmazsa sonuç olarak daha fazla problemin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Daha yaşanabilir bir gelecek vadeden akıllı şehir çözümleri arasında kritik bir noktada bulunan akıllı trafik işleyişi ile trafiğin sıkıştığı bölgeler tespit edilerek yapay zekâ analizi ile rotaların optimizasyonu sağlanabiliyor. Böylece, örneğin günlük rutin güzergahlarda zaman tasarrufu mümkün hale geliyor. Trafik kazalarını önlemede proaktif bir görev üstlenen akıllı trafik çözümleri, olası kaza durumlarında uyarıda bulunarak müdahale süresini kısaltmaya yardımcı oluyor.

Ekin Smart Trafik gibi akıllı trafik çözümlerinin en önemli özelliğinin çevresel sürdürebilirliğe ve daha az egzoz tüketimine geçişe yardımcı olduğunu belirten Ekin Smart City Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, “şehirlerde yaşanan hava kirliliği ve iklim değişikliği krizinin tetikleyici unsurlarından biri olan egzoz dumanı salınımında düşüş yaşanmasına önemli bir katkıda bulunuyoruz” diyerek şunları söylüyor: “Akıllı trafik çözümleri, artık işlevini yitirmiş geleneksel trafik çözümlerinin yerini alarak yolların daha güvenli ve stresten uzak olmasını mümkün hale getiriyor. Akıllı şehirler, insanların hayatını kolaylaştırarak zamanını verimli kullanmasını, kentlerin yaşanılabilir ve çalışılabilir olmasını sağlıyor. Akıllı şehirler sayesinde gelecek nesillerimize sürdürülebilir kentler bırakabileceğiz.”