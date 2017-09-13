Okula giderken saçlarınızı kolaylıkla şekillendirin

Egos tarafından geliştirilen tatlı mı tatlı, sütlü, krem şanti görünümlü Egos Milky Durulanmayan Saç Köpüğü, zamandan tasarruf etmek isteyenlerin yardımına koşuyor.Okul hazırlık döneminin vazgeçilmez ürünlerinden biri olacak saç köpüğü, kokusu ve dokusuyla da krem şantiyi anımsatıyor.İçerdiği süt proteinleri ile saçı besleyerek eşsiz bir bakım yapan Egos Milky Durulanmayan Saç Köpüğü, şekillendirme özelliği ile de kısa sürede saçlarınızı istediğiniz şekle girmesini sağlayacak. Egos Milky Durulanmayan Saç Köpüğü ıslak saça uygulandığında da saçların kolayca taranmasını sağlıyor.Egos Milky Durulanmayan Saç Köpüğü fiyatı: 19,90 TL